- Avionul Boeing 737 (Nr. IX 1344 )venea din Dubai și a aterizat pe aeroportul Calicut, din statul indian Kerala (in sud-estul Indiei). La aterizare, avionul s-a rupt in doua. In acest moment presa din India relateaza ca mai mult de 3 persoane au murit și alte 35 sunt grav ranite. Sunt cautate 100 de…

- Un copil in varsta de șase ani din Statele Unite ale Americii, Bridger Walker, a fost numit „erou”, de vedete ca actorii Anne Hathaway și Mark Ruffalo, dupa ce s-a luptat cu un caine care i-a atacat sora mai mica. Baiatul are acum fața mutilata.

- Un tanar in varsta de 20 de ani s-a filmat impușcand oameni, la cumparaturi, in Statele Unite ale Americii. Un senator a fost martor la incident. Mama atacatorului l-a recunoscut din filmarea pe care acesta a facut-o.