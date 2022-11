Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 19 oameni au murit dupa prabusirea avionului de pasageri al companiei Precision Air in Lacul Victoria din Tanzania, in timp ce incerca sa aterizeze in orasul Bukoba, aflat pe malul lacului, potrivit BBC. Douazeci si sase din cei 43 de oameni aflati la bordul aeronavei Precision Air au fost…

- Cel putin 19 oameni au murit dupa prabusirea avionului de pasageri al companiei Precision Air in Lacul Victoria din Tanzania, in timp ce incerca sa aterizeze in orasul Bukoba, aflat pe malul lacului, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bilantul accidentului de avion care s-a produs duminica in Tanzania a urcat la cel putin 19 morti, a anuntat premierul Kassim Majaliwa, potrivit AFP si Reuters. "Toti locuitorii din Tanzania sunt in doliu dupa cele 19 persoane care si-au pierdut viata" in accident, a declarat prim-ministrul presei si…

- Un avion operat de compania privata tanzaniana Precision Air s-a prabusit in Lacul Victoria din Tanzania in momentul in care se pregatea de aterizare pe aeroportul din Bukoba, oras-port din nord-vestul tarii, situat pe malul vestic al lacului Victoria, a informat duminica Tanzania Broadcasting Corporation…

- Un avion al companiei Precision Air s-a prabușit astazi in Lacul Victoria din Tanzania in timp ce incerca sa aterizeze pe un aeroport din Bukoba, a anunțat compania de stat Tanzania Broadcasting Corporation (TBC).

- Un avion de pasageri s-a prabușit, duminica, in Lacul Victoria din Tanzania din cauza vremii nefavorabile, cu puțin timp inainte de a ateriza in orașul Bukoba din nord-vestul țarii, a anunțat poliția, adaugand ca operațiunile de salvare sunt in curs de desfașurare. „A avut loc un accident al unui avion…

- Un avion al companiei Precision Air s-a prabușit in Lacul Victoria din Tanzania in timp ce incerca sa aterizeze pe un aeroport din Bukoba, a anunțat compania de stat Tanzania Broadcasting Corporation (TBC), citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel puțin 132 de persoane au murit dupa ce s-a prabușit un pod pietonal peste raul Machhu din orașul Morbi din vestul statului indian Gujarat. Alte cateva zeci sau chiar sute sunt ranite. Autoritațile locale citate de Reuters au declarat ca peste 400 de persoane se aflau pe podul suspendat de langa…