Stiri pe aceeasi tema

- Un avion civil a aterizat forțat sambata dupa-amiaza pe aeroportul civil din Tuzla, județul Constanța. Doua persoane sunt transportate la UPU Constanța, a transmis Serviciul Județean de Ambulanța Constanța.

- Un avion a aterizat forțat sambata dupa-amiaza pe aeroportul civil din Tuzla, județul Constanța. Cei doi membri ai echipajului au fost transportați la UPU Constanța, a transmis Serviciul Județean de Ambulanța Constanța, conform spotmedia.ro. „La aeroportul civil de la Tuzla a avut loc o aterizare forțata…

- La aeroportul civil de la Tuzla a avut loc o aterizare forțata a unui avion civil. Au rezultat doi pacienți, membri ai echipajului, conștienți, stabili hemodinamic și respirator, ambii cu traumatism lombar, necomplicat neurologic. Citește și: Mașina facuta zob la Raliul Sibiului. Copilotul, preluat…

- Un avion civil a aterizat fortat, sambata, pe aeroportul din Tuzla, cei doi membri ai echipajului fiind transportati la spital, ambii avand traumatism lombar.Potrivit reprezentantilor SAJ Constanta, la aeroportul civil de la Tuzla, a avut loc o aterizare fortata a unui avion civil. CITESTE SI…

- Nu au existat și alte persoane implicate in incident.Au intervenit doua echipaje: unul de prim ajutor SMURD B și un echipaj B2 cu asistent de la Serviciul de Ambulanța Judetean Constanta.La acest moment, pacienții sunt in drum spre Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean.

- Premierul belgian, Alexander De Croo, a suferit o pierdere temporara a cunoștinței in urma unei caderi de pe bicicleta, dar investigațiile efectuate la spital nu au indicat efecte pe termen lung, a anunțat duminica, 4 iunie, agentia nationala de presa Belga, citata de Agerpres.Incidentul a avut loc…

- Pompierii din cadrul Garzii de intervenție Gilau au intervenit la un accident petrecut pe autostrada A3, pe sensul de mers dinspre Gilau spre Turda. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, care au gasit un autoturism ieșit in afara parții carosabile…

- Un grav accident rutier a avut loc seara trecuta, in jurul orei 21.00 pe DN1 in zona localitatii Poiana Bradului din judetul Sibiu Potrivit ISU Sibiu, doua autocare ce transportau elevi au fost implicate. Cei care au apelat numarul de urgenta 112 au anuntat ca in autocare s ar afla aproximativ 90 de…