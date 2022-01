Stiri pe aceeasi tema

- Un avion care a decolat din Scoția, cu destinația Polonia, a oprit la aeroportul din Cluj-Napoca, dupa ce o pasagera a intrat in travaliu. Zborul companiei Wizz Air pe ruta Kutaisi – Gdansk a aterizat in noaptea de sambata spre duminica la Cluj Napoca.Femeia a anunțat echipajul chiar inainte ca avionul…

- Avionul companiei Wizz Air decolase din orașul georgian Kutaisi și trebuia sa ajunga la Gdansk, in Polonia, potrivit site-ului Boarding Pass . Aeronava a aterizat de urgența la Cluj-Napoca in noaptea de 1 spre 2 ianuarie, dupa ce o femeie insarcinata a intrat in travaliu in timpul zborului. Totul s-a…

- Cu greu avionul a aterizat in Cluj-Napoca, cu puțin timp in urma, potrivit Realitatea PLUS. Avionul trebuia sa aterizeze inca de dimineața, mai exact in jurul orei 11:00, pe aeroportul din baia Mare, dar nu a putut din cauza ceții, astfel ca piloții au fost nevoiți sa survoleze timp de doua ore zona,…

- „Pasagerul a agresat un insoțitor de bord”, a declarat capitanul Arthur Gregory de la poliția din Oklahoma City pentru CNN.Un air marshal a fost și el lovit in timp ce incerca sa-l imobilizeze pe omul violent. In cele din urma, acesta a ajuns in custodia autoritaților.Aeronava Boeing 757-200 a aterizat…

- Un avion a aterizat in siguranța pe o autostrada din Canada. Aeronava decolase de puțin timp din Toronto și avea la bord doi oameni. La scurt timp, pilotul și-a dat seama ca trebuie sa aterizeze de urgența din cauza unor probleme tehnice. Pentru ca nu mai avea timp sa se intoarca la aeroport, el a decis…

- Romania a transferat, marți, alți 3 bolnavi de Covid in Polonia, la Lodz, anunța Ministerul Sanatati . Doi dintre aceștia erau internati in unitati de primiri urgente din Cluj si de unul din Iasi. “Toti pacientii se afla in stare stabila, transportabili, intubati si necesita asistenta medicala de specialitate…

- Un avion la care izbucnise un incendiu la trenul de aterizare a aterizat, vineri seara, la Aeroportul International din Cluj-Napoca. Pasagerii au fost evacuati. Avionul companiei Fly Egipt venea de la Hurghada si era programat sa aterizeze la Cluj-Napoca la ora 19.15, insa potrivit informatiilor postate…

- Un avion la care izbucnise un incendiu la trenul de aterizare a aterizat, vineri seara, la Aeroportul International din Cluj-Napoca. Pasagerii sunt evacuati. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, un avion cu incendiu la trenul de aterizare a aterizat pe pista Aeroportului International…