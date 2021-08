Un autocar cu 40 de pasageri a luat foc, marți dupa-amiaza, pe DN 3 Lehliu-Gara – Fundulea, județul Calarași. Pompierii au intervenit de urgența, iar traficul in zona este ingreunat. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, incidentul s-a petrecut la kilometrul 50+900 de metri, intre localitațile Ștefanești și Ileana, din cauza unui scurtcircuit la motorul […] The post Un autocar cu zeci de pasageri a luat foc in Calarași. Pompierii au intervenit de urgența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .