Un autobuz fără șofer circulă cu o viteză de 80 km/oră în Marea Britanie Primul serviciu cu un autobuz autonom de dimensiuni mari din Regatul Unit, care poate circula cu o viteza maxima de 50 de mile pe ora (80 km/ora), a fost deschis publicului larg luni, cei implicati in proiect descriindu-l drept o piatra de hotar pentru sectorul transporturilor, relateaza CNBC. Serviciul AB1, asa cum este cunoscut, circula pe o ruta de 14 mile (22,5 km) in Scotia, intre Ferrytoll Park and Ride in Fife si Edinburgh Park Transport Interchange. Serviciul de transport, care traverseaza faimosul pod Forth Road, poate transporta pana la 10.000 de pasageri in fiecare saptamana, potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

