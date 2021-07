Un autobuz electric a luat foc în Dej. Pasagerii s-au autoevacuat Un autobuz electric a luat foc, in aceasta seara la Dej. Acesta se deplasa pe strada Șomcutului din municipiul Dej. Pompierii au mers la fața locului și au stins flacarile. Toți pasagerii s-au autoevacuat și nu au avut nevoie de ingrijiri medicale, au transmis pentru Libertatea reprezentanții ISU Cluj. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 20.30. La fața locului a fost trimisa o autospeciala pentru a stinge flacarile. La momentul cand pompierii, ocupanții erau ieșiți din autobuz, acesta fiind cuprins in totalitate de flacari. Din spusele martorilor, in autobuz se aflau doi pasageri și șoferul.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc in Dej, județul Cluj. Șoferul a lasat camionul parcat cateva minute pe marginea drumului. Cand a revenit a avut un șoc. Roțile de pe partea dreapta erau in aer, iar partea stanga a vehiculului era afundata in asfalt. Porțiunea de drum, cu tot cu acostament abia fusese reabilitata,…

- Un barbat a murit dupa ce mașina pe care o conducea s-a lovit violent de un cap de pod. Accidentul s-a produs duminica, la ieșirea din orașul Dej. Potrivit polițiștilor, un barbat in varsta de 56 de ani, care se deplasa pe strada Valcele din municipiul Dej, din direcția Gherla spre Dej, a…

- O autospeciala, un echipaj SMURD și unul SAJ au intervenit în urma unui accident rutier produs pe strada Bistriței din municipiul Dej. Echipele de intervenție au gasit la fața locului un autocamion și o autoutilitara avariate, dar cu toți ocupanții iesiți din…

- Un barbat a ramas atârnat de un pod din China dupa ce panourile din sticla care formau podeaua au fost luate de vântul puternic, relateaza BBC.Barbatul vizita podul aflat la 100 m înalțime în muntele Piyan, în nord-estul țarii, când incidentul a avut loc vineri.Câteva…

- Incendiul violent izbucnit la fabrica de hartie igienica din Dej, județul Cluj, a fost stins dupa trei ore, fiind distruse mai multe utilaje și linii tehnologice. Șase persoane au primit ingrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu fum sau au suferit arsuri ușoare. Potrivit ISU Cluj, toate…

- Un incendiu a izbucnit joi la o hala a unei fabrici de hartie din Dej, pentru lichidarea flacarilor fiind suplimentate fortele de interventie. La fata locului au intervenit trei autospeciale cu apa si spuma, care au fost suplimentate cu doua autospeciale si o platforma pentru interventii de…

- Trei autospeciale pentru stins incendii și un echipaj SMURD, dislocat preventiv, au intervenit duminica dimineața pentru a lichida flacarile care au cuprins o casa de locuit situata pe strada Targului din orașul Huedin, informeaza ISU Cluj. Articolul Incendiu violent in Huedin. Trei ore au luptat pompierii…

- (update) La moment, la fața locului pentru localizarea și lichidarea arderii sunt antrenați 60 de pompieri cu 15 unitați de tehnica, conform numarului sporit de intervenție de gradul III. Victime nu au fost raportate(Știrea inițiala) Un incendiu de proporții a izbucnit in aceasta dimineața, intr-un…