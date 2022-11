Un aspirant la titulul de „recidivist consecvent”. A fost prins de trei ori fără permis la volan Un barbat de 44 de ani, din Galați, poate fi declarat drept caștigator al titlului de „recidivist consecvent”. A fost prins de poliție pentru a treia oara la volanul mașinii, dar fara permis de conducere. El a mai fost depistat in trafic și in 2020 și in 2021. Ultima oara a spus ca s-a dus cu concubina la magazin. Nu a mai ajuns acasa cu sacoșile de cumparaturi, ci la poliție, care i-a intocmit dosar penal. Un barbat de 44 de ani din Galati s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat de jandarmi conducand un autovehicul pe o strada din municipiu fara a detine permis de conducere, infractiune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 44 de ani din Galati s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat de jandarmi conducand un autovehicul pe o strada din municipiu fara a detine permis de conducere, infractiune pe care a comis-o si in anii 2021 si 2020, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati.

- Un barbat de 44 de ani din Galati s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat de jandarmi conducand un autovehicul pe o strada din municipiu fara a detine permis de conducere, infractiune pe care a comis-o si in anii 2021 si 2020, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati.Potrivit…

- Un barbat de 44 de ani din Galati s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat de jandarmi conducand un autovehicul pe o strada din municipiu fara a detine permis de conducere, infractiune pe care a comis-o si in anii 2021 si 2020, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati,…

- Politisti ai Secției 2 Poliție Rurala Band au oprit joi, 29 septembrie, in jurul orei 7.40, pentru control, un autoturism care circula strada Stejarului, in localitatea Sancraiu de Mureș. "In urma verificarilor efectuate in baza de date, politistii au constatat ca soferul, un barbat in varsta de 45…

- La data de 13 septembrie ora 20.15, o patrula din cadrul Secției 12 Poliție Rurala Preutești a oprit pe raza comunei Vulturești, autoturismul condus de un localnic de 23 de ani. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca barbatul de 23 de ani nu poseda permis…

- In seara zilei de 25 august a.c., in jurul orei ora 20:00, polițiștii Secției de Poliție Rurala Buzoești au depistat un barbat de 50 de ani, din Popești, care conducea un ansamblu de vehicule format din tractor cu remorca, pe raza localitații de domiciliu, iar in urma verificarii in bazele de date ale…

- S-a urcat la volan fara sa dețina permis de conducere, in jurul orei 21:30, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție rurala Matasaru au oprit pentru control, in localitatea Matasaru, pe drumul comunal 70, un autoturism condus de un barbat in varsta de 30 de ani, din Costeștii din Vale. In […] Articolul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 3 august 2022, a inculpatului ASANACHE-DAMIAN DANIEL CIPRIAN, la data faptelor ofițer de poliție in cadrul Corpului…