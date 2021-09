Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dolanescu, fratele regretatului artist Ion Dolanescu, s-a stins din viața, iar anunțul trist a fost facut chiar de Ionuț Dolanescu, pe contul lui de socializare. Acesta și-a exprimat regretul pentru pierderea unchiului sau, cel alaturi de care tatal lui a urcat de mai multe ori pe scena.…

- Mihai Munteanu cantareț de opera, tenor lirico-dramatic, patriarh al teatrului liric autohton, Artist al Poporului, Cavaler al Ordinului Republicii, Cetațean de Onoare al municipiului Chișinau, implinește astazi frumoasa varsta de 78 de ani.

- Un plic adresat Papei Francisc, care conținea trei gloanțe a fost interceptat langa Milano, potrivit rapoartelor media italiene, citate de Newsweek. Din informațiile publicate pana acum, reiese ca acest plic a fost expediat din Franța.

- Presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD), Catalin Tibuleac, a declarat ca intr-o singura zi au fost capturate zece exemplare de somn african, relateaza HotNews.ro . “Din pacate, Delta Dunarii se confrunta cu o noua problema, mai exact identificarea in apele…

- Tom Cruise a fost nominalizat la trei premii Oscar si a castigat trei Premii Globul de Aur. Primul sau rol principal a fost 1983 in filmul Risky Business, care a fost descris ca fiind un clasic al Generatiei X, precum si o promovare in cariera pentru actor. Tom Cruise Mapother IV n. 3 iulie 1962 este…

- Un barbat de 29 de ani din comuna Parva a primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile in urma unei actiuni desfasurate de politisti la sfarsitul saptamanii trecute, pe timpul noptii si in munti, pentru prinderea unor persoane suspectate de braconaj, ocazie cu care oamenii legii au folosit…

- Grand Palais Ephemere din Paris gazduieste sambata si duminica primul festival de realitate augmentata organizat vreodata, in cadrul caruia opere in miscare si virtuale pot fi urmarite prin intermediul celui de-al ''treilea ochi'' - ecranul unei tablete sau al unui smartphone, informeaza…

- Andreea Marin este o femeie curtata de mulți barbați, insa puțini sunt cei care știu ca frumoasa prezentatoare TV a fost ceruta in casatorie de catre Dan Bittman. Solistul trupei Holograf și-a luat inima in dinți in urma cu ceva timp, insa a fost refuzat. De ce? Chiar ”Zana” a dezvaluit acest lucru,…