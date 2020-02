Un responsabil al conservatorilor germani ai cancelarului Angela Merkel a pledat pentru ca Uniunea Europeana sa dispuna in viitor de propria sa forta de descurajare nucleara, sugerand o punere in comun a arsenalului atomic francez, intr-un interviu aparut luni, potrivit AFP. Germania, a carei opinie este profund antinucleara si unde acest subiect ramane tabu, trebuie "sa aiba in vedere o cooperare cu Franta in ceea ce priveste armele nucleare", a declarat vicepresedintele grupului parlamentar al Uniunii Democrat-Crestine (CDU), Johann Wadephul, in acest interviu acordat cotidianului berlinez Tagesspiegel…