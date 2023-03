Stiri pe aceeasi tema

- Antigua și Barbuda scoate la licitație un iaht de 81 de milioane de dolari deținut de un oligarh rus, potrivit The Guardian .Un super iaht de 81 de milioane de dolari (67 de milioane de lire sterline) despre care se spune ca este deținut de oligarhul rus Andrey Guryev urmeaza sa fie scos la licitație…

- Dezvaluirea ca aproximativ 2 milioane de dolari de „nichel” de la Bursa de Metale din Londra erau de fapt doar saci cu pietre a declanșat alarma in rețeaua vasta de depozite de metale care stau la baza produselor derivate de miliarde de dolari tranzacționate zilnic la LME. In cursul saptamanii trecute,…

- Fiica unui dictator, care a fost de-a lungul timpului vedeta pop și diplomat, a cheltuit 240 de milioane de dolari (200 de milioane de lire sterline), bani obținuți ilegal, pe proprietați cumparate din Londra pana in Hong Kong, se arata intr-un raport citat de BBC.

- SNC Lavalin Group Inc. a incheiat un contract in valoare de 65 de milioane de dolari canadieni (47,7 dolari americani) in vederea unor ample servicii de intreținere pentru administrarea centralei nucleare de la Cernavoda, inaintea unui proiect ulterior, menit sa prelungeasca funcționarea Reactorului…

- De la invazia Rusiei de acum un an, au fost donați Ucrainei 28,9 milioane USD in Ether, precum și 22,8 milioane USD in Bitcoin și 11,6 milioane USD in Tether. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Enel Americas, o subsidiara a companiei italiene de utilitati Enel SpA, si-a vandut vineri participatia in doua facilitati de generare a energiei termice din Argentina firmei Central Puerto, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Magzum Mirzagaliyev - șeful KMG International, companie kazaha care controleaza și rafinaria Petromidia Navodari, a venit in Romania sa discute cu inalți oficiali romani despre consecințele deciziei guvernamentale de a reține o parte din profiturile companiilor energetice care opereaza in țara.„Decizia…

- Un startup ce a lansat o aplicație de stocare de informații și programari la medicul veterinar, fondat de romani, a obținut o finanțare de 11 milioane de dolari intr-o runda de investiții serie A condusa de Atomico.