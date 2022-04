Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Constanta organizeaza sambata, 12 martie, incepand cu ora 12.00, pe platoul din fata Prefecturii, o actiune publica de solidaritate cu Ucraina. In toate marile orase din Europa au loc astfel de evenimente publice de sustinere.

- Opt militari romani au murit saptamana trecuta, pe 2 martie, in județul Constanța, intr-un dublu accident aviatic. Printre cei 8 eroi ai aerului care s-au stins la datorie s-a aflat și un argeșean. Sorin Patrașcu era din Lunca Corbului, avea doar 27 de ani și a fost copilotul elicopterului prabusit.…

- Unul dintre cele mai puternic bombardate orașe din Ucraina, in urma invaziei armatelor rusești, este Harkov, care avea legaturi istorice și sociale stranse cu Rusia. Din blocurile și casele reduse la moloz de bombe, la Centrul de neurochirurgie din oraș ajung micuți cu rani grave, produse de schije…

- Mașinile Google Street View se intorc in Romania incepand cu jumatatea lui martie. In urmatoarele luni, ele vor strabate șoselele țarii și vor vizita peste 120 de localitați și drumurile dintre ele, cu scopul de a actualiza imaginile Street View din orașe, șosele și autostrazi pe Google Maps . Preluarea…

- Ministerul Apararii U. M. 02175 Constanta, Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu" Constanta a incheiat un acord cadru pentru furnizare kituri VTM mediu transport viral covid 19. Potrivit Licitatie publica.ro, denumirea completa a proiectului atribuit este " KITURI vtm MEDIU TRANSPORT VIRAL…

- In cursul dimineții de astazi, 6 martie 2022, au mai fost confirmate inca 30 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 63.961. In intervalul 05.03.2022 (10:00) – 06.03.2022 (10:00) au fost raportate de catre INSP 30 de decese (16 barbați și 14 femei), dintre care unul…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite sambata, 5 martie 2022, pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 150 mm, de la intersectia strazilor Mihai Viteazu si Artileriei, din municipiul Constanta, echipele RAJA S.A. anunta sistarea furnizarii apei potabile in intervalul…

- Asociația Romana a Bancilor transmite ca „orice neliniște cu privire la asigurarea de numerar este total nejustificata”. Toate instituțiile bancare din țara asigura numerar atat in lei, cat și in euro. Mesajul a fost transmis de Asociație in contextul faptului ca in spațiul public s-au vehiculat informații…