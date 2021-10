Stiri pe aceeasi tema

- In județul Vrancea, in data de 15 octombrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 924 persoane in carantina la domiciliu; 931 persoane in izolare la domiciliu; 299 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 27 persoane sunt internate la ATI,…

- Inchisoare cu executare pentru un barbat de 40 de ani din Ruginești, acuzat ca in martie anul acesta a creat un scandal monstru in comuna, pana acolo incat a recurs la amenințari la adresa unui polițist. Aflat sub influența bauturilor alcoolice, inculpatul a adresat in mod repetat injurii și amenințari…

- Incepand cu luna octombrie 2020, C.S.M. Focsani 2007 si Smart School Soare au organizat pentru copiii si juniorii mici incepatori in curs de initiere, initiati, avansati neconsacrati si avansati in curs de consacrare mai multe concursuri dupa o noua modalitate de desfasurare – durata concursului a fost…

- Vineri seara, la ora: 18:45, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a informat ca circulația a fost intrerupta pe sensul catre Bacau al DN 2 Focșani – Tișița, la kilometrul 194+800 metri, in zona localitații Garoafa, județul Vrancea, din cauza combustibilului scurs pe carosabil…

- La data de 23 iulie a.c., ora 20:00, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat, de 64 de ani, din comuna Paunești, cu privire la faptul ca are neințelegeri cu concubina sa, de 61 de ani, din aceeași localitate. Polițiștii s-au deplasat la fața locului…

- Un fost polițist de la Poliția municipiului Focșani, pensionat in 2014 pe caz de boala, este inculpat intr-un dosar de evaziune fiscala in forma continuata și producerea de produse accizabile in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta, alaturi de alte doua persoane cu…