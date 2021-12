Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 43 de ani a decedat dupa ce s-a aruncat de pe cladirea Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad. El era de cinci ani angajat al acestei instituții. „O veste tragica a indurerat comunitatea Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad, dupa ce in urma cu mai puțin de o ora, un coleg de-al…

- Un barbat in varsta de 72 de ani a fost gasit fara semne vitale dupa ce s-a aruncat pe geam de la un etaj al Spitalului Militar din Cluj-Napoca. “La data de 4 decembrie a.c., in jurul orei 00.05, polițiștii municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoana s-ar fi aruncat…

- Un pacient s-a aruncat in gol, joi, de la etajul 8 al Spitalului Clinic Judetean "Sfantul Apostol Andrei" din Galati, el decedand la impactul cu solul. Politia si conducerea spitalului au demarat anchete. Potrivit IPJ Galati, un barbat de 81 de ani s-a aruncat, joi, in gol de la etajul 8 al Spitalului…

- Un pacient s-a aruncat in gol, joi, de la etajul 8 al Spitalului Clinic Judetean ”Sfantul Apostol Andrei” din Galati, el decedand la impactul cu solul. Politia si conducerea spitalului au demarat anchete, informeaza Hotnews . Potrivit IPJ Galati, un barbat de 81 de ani s-a aruncat, joi, in gol de la…

- Unitatea mobila pentru terapie intensiva cu o capacitate de 12 locuri a ajuns ieri la Targu Mureș și a fost pusa pe poziție la Clinica de Oncologie a Spitalului Clinic Județean. Se fac eforturi pentru ca aceasta sa devina curand operaționala, precizeaza prefectul Județului Mureș, Mara Toganel: Unitatea…

- Un barbat internat la Spitalul Judetean Galati si-a pus capat zilelor intr-un mod cumplit. Pacientul, in varsta de 81 de ani, s-a aruncat in gol de la etajul opt al cladirii medicale, unde fusese internat. Politia si unitatea medicala au declansat anchete pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs…

- Alerta a polițiștilor, pompierilor și medicilor, vineri dupa-amiaza, la Spitalul Județean din Timișoara. Un barbat s-ar fi aruncat de la etajul 9 al unitații sanitare. UPDATE. Barbatul a murit. Medicii nu i-au mai putut salva viața

- Un barbat in varsta de 69 de ani, internat la Secția Clinica Neurologie II a Spitalului Județean din Timișoara s-a aruncat de la etajul 9 al cladirii. Victima a fost resuscitata și transportata la Unitatea de Primiri Urgențe, in stare critica. In cadere, barbatul, care a ajuns la spital de la un azil…