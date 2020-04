Un angajat al Penitenciarului Bucuresti-Jilava a fost confirmat pozitiv marti la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat transmis, marti, AGERPRES de Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP).



"Politistul de penitenciare a purtat, in executarea serviciului, echipament de protectie (masca, manusi) si nu a intrat in contact cu persoane confirmate sau suspecte. Testarea specifica a survenit ca urmare a prezentarii unei stari febrile, simptomatologia indicata nemanifestandu-se in timpul exercitarii atributiilor de serviciu", precizeaza ANP.



In conformitate…