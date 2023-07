Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, vineri, intr-un discurs, ca eliberarea Insulei Serpilor in urma cu un an reprezinta una dintre marile victorii ale Ucrainei. „Ucraina si ucrainenii sunt mult mai puternici decat crede oricine”, a mentionat el, transmite News.ro.

- Razboiul din Ucraina a schimbat viețile multor oameni, inclusiv a cuplului prezidențial. In primele luni de zile, nu s-au mai vazut deloc la fața. De ce Volodimir Zelenski și soția lui locuiesc separat și in prezent. Prima Doamna a Ucrainei a raspuns imediat cand a fost intrebata despre motivul din…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia remarca o relativa „acalmie” pe fronturile din Ucraina, dar a recunoscut ca armata ucraineana, in ciuda pierderilor suferite in contraofensiva lansata in urma cu mai mult de saptamani, inca „nu si-a pierdut potentialul” ofensiv, relateaza…

- Sesiunea plenara a Comunitații Politice Europene (CPE), care se desfașoara joi, 1 iunie, la Bulboaca, raionul Anenii Noi, a inceput cu o adresare a șefei statului Maia Sandu. Președinta Republicii Moldova a accentuat ca organizarea evenimentului la 20 de km de granița cu Ucraina „este o expresie clara…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un discurs, ca Ucraina va pune capat “despotismului Moscovei” si ca Rusia se va confrunta doar cu infrangerea, informeaza news.ro.El a mentionat atacul de duminica asupra Ucrainei, cu zeci de drone. Ucrainenii le-au doborat aproape pe toate,…

- Rada Suprema a Ucrainei a adoptat cu majoritate de voturi un proiect de lege, la inițiativa președintelui Volodimir Zelenski, care propune prelungirea legii marțiale și a mobilizarii in țara pentru 90 de zile. Anunțul a fost facut marți, 2 mai curent, de deputatul Alexei Goncearenko pe contul sau de…

- Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace pentru a incerca sa puna capat razboiului dintre Rusia și Ucraina, a declarat duminica seara, 30 aprilie, Papa Francisc, potrivit Reuters. „Exista o misiune in desfașurare acum, dar nu este inca publica. Cand va fi publica, o voi dezvalui”, a mai declarat…

- Președintele ucrainean a transmis ca numeroși ucraineni catolici sarbatoresc duminica Paștele „in primele linii ale frontului și in numeroase orașe și sate” din Ucraina care sunt atacate de forțele ruse, in mesajul transmis cu ocazia Paștelui catolic, potrivit CNN . „Aceasta este lumea moderna – o lume…