Stiri pe aceeasi tema

- Circa 20.000 de refugiati ucraineni au beneficiat de asistenta medicala de la declansarea razboiului si pana la inceputul lui 2023, potrivit unui raport privind accesul acestora la servicii medicale in Romania si fondurile alocate de Guvern si institutii europene pentru sprijinirea persoanelor stramutate…

- In data de 4 februarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.359 persoane, cu 217 autoturisme. Din cele 1.359 persoane, 963 sunt cetațeni ucraineni. In același interval orar, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar…

- Un medic basarabean, stabilit in Bucuresti, merge lunar in Ucraina cu ajutoare pentru cei care lupta pe front. El a inițiat și o campanie inedita cu mesajul “Incalta un soldat ucrainean, daca nu vrei sa te descalte un soldat rus”.

- In data de 24 ianuarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.353 persoane, cu 219 autoturisme. Din cele 1.353 persoane, 962 sunt cetațeni ucraineni. In același interval orar, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar…

- Cetatenii straini si apatrizii care provin din Ucraina si intra in Romania vor beneficia, in 2023, de transport gratuit cu mijloace feroviare si rutiere doar pe o perioada de 5 zile calendaristice de la momentul intrarii pe teritoriul tarii noastre, conform unui proiect de hotarare de guvern inițiat…

- 3.226.579 cetateni ucraineni au intrat pe teritoriul Romaniei in ultimele 10 luni, arata datele oficiale furnizate de Poliția de Frontiera , sambata, 31 decembrie, ultima zi din 2022. Potrivit informațiilor Libertatea din surse guvernamentale, numarul cetațenilor din Ucraina care se afla acum in Romania…

- Razboiul este haotic, inexplicabil și devastator pentru copiii ucraineni care au ajuns victime. Totuși, razboiul nu poate fi un pretext pentru a rapi copiii de la parinți și de la națiunea lor, așa cum procedeaza acum Rusia in Ucraina.

- Trei barbati si o femeie, cetațeni ucraineni, care ar fi trecut frontiera prin Muntii Maramuresului s-au ratacit din cauza conditiilor meteo si a terenului extrem de accidentat, acestia fiind cautati miercuri seara de salvatorii montani si politistii de frontiera, a informat directorul Serviciului Public…