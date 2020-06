Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și Rapid, doua echipe care-și imparțeau candva supremația in Liga 1, se vor infrunta miercuri, de la ora 17:00, intr-un meci amical ce se va disputa in baza „cainilor” de la Saftica. Partida va beneficia de norme stricte de securitate, in contextul epidemiei de coronavirus din Romania. Nu vor…

- Ministrul Sanatații afirma ca Romania nu a atins inca varful epidemiei de coronavirus și ca trebuie sa mai treaca cel puțin o saptamana pentru a putea spera la scaderea numarului de noi cazuri. In privința masurilor de relaxare, el avertizeaza ca o mica parte a populației care nu respecta regulile de…

- Cum va fi in clinicile de medicina estetica dupa relaxarea restrictiilor COVID-19 Va fi implementat, insa, un nou protocol si mai strict decat inainte pentru a proteja sanatatea cadrelor medicale si a pacientilor. Medicul chirurg estetician Iancu Morad, de la Luxury Aesthetics , explica 9 reguli de…

- Primarul Capitalei lanseaza un apel de ultima ora, dupa ce autoritațile au anunțat relaxarea restricțiilor de la 15 mai. Gabriela Firea anunta ca traficul a crescut semnificativ in Bucuresti in ultima perioada, inregistrand un procent de crestere de aproape 20%. Primarul General ii roaga pe bucuresteni…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca declaratiile contradictorii ale premierului sau ale sefului Guvernului si presedintelui Iohannis privind relaxarea restrictiilor dupa 15 mai nu fac decat sa buimaceasca oamenii si sa blocheze orice plan al acestora de a reveni la viata dinainte, anunța…

- Raed Arafat a declarat ca "pana pe 15 mai nu se relaxeaza nimic, iar daca acum nu respectam restricțiile, efectele pot fi dramatice". "Mesajul e clar: pana pe 15 mai nu relaxam nimc. Impresia unora ca gata, am inceput relaxarea, poate avea efecte extrem de grave. Trebuie sa ințelegem ca nu…