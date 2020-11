Stiri pe aceeasi tema

- "Chiar și daca aș caștiga X Factor, aș vrea sa mai cant pe strada, pentru ca e o bucurie pentru mine, imi place! M-am nascut in Florida și in 1993 parinții mei s-au mutat in Romania, sa lucreze in orfelinate, cu copiii. Iubesc țara asta! La 20 de ani am avut cancer in stadiul 4, de…

- Bella Santiago, caștigatoarea X-Factor vine in aceasta searala Chefi la cuțite. Originara din Filipine, artista va gati un preparat care saii aminteasca lui chef Sorin Bontea de aventurile sale in Asia Express. Bella a venit in Romania in urma cu 4 ani, timp in care s-acasatorit, a caștigat X-Factor,…

- Italian, stabilit in Londra și atras de Romania, Kalon Rae este un muzician experimentat care va urca in aceasta seara, de la ora 20.30, la Antena 1, pe scena X Factor cu scopul de a-și obține un loc in echipa D...

- A fost momentul puștilor minune pe scena X Factor, seara trecuta, la Antena 1, cand Denis Costea și Alexandra Sirghi și-au adjudecat cate un loc direct in Bootcamp-ul celui de-al noualea sezon.

- Trei noi concurenți și-au deschis calea spre Bootcamp, seara trecuta, intr-o noua ediție X Factor, la Antena 1! Arthur Horeanu, Melania Cuc și italianca Sonia Mosca i-au emoționat pe cei patru jurați și le-au furat nu doar inimile, ci și voturile.

- Sezonul 9 al emisiunii X Factor incepe in aceasta seara, la Antena 1, de la 20:30, asftfel ca marea premiera ii va trece pe membrii juriului, Delia, Loredana Groza, Ștefan Banica și Florin Ristei prin toate emoțiile posibile. X Factor 2020 LIVE de la ora 20.30 De la admirașie, la dezaprobare, dar și…

- Surpriza in noul sezon Chefi la cuțite. Show-ul incepe luni, 7 septembrie, de la 20.30, la Antena 1. Chef Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Chef Catalin Scarlatescu se intorc pentru a juriza cele mai spectaculoase sau cele mai ciudate farfurii care le vor fi servite pe banda. Au fost anunțate primele…