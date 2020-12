Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, il felicita pe candidatul democrat Joe Biden pentru victoria obtinuta in alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii. "La finalul unei campanii electorale desfasurate in conditii si cu mize exceptionale, poporul american a decis. Salut alegerea…

- Peste 80 de milioane de americani au votat anticipat inainte de alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, potrivit datelor publicate, joi, de U.S. Elections Project, de la Universitatea din Florida, prefigurandu-se cea mai mare prezenta la vot din ultimii peste 100 de ani, transmite Reuterts, citata…

- Presedintele american, Donald Trump, care îsi bate joc regulat de presupusele gafe ale rivalului sau democrat, Joe Biden, a comis la rândul sau o greseala, sâmbata, retrogradându-l pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la rangul de "prim-ministru", noteaza AFP,…

- Opt membri ai aceleiași familii din Statele Unite și-au pierdut viața dupa ce s-au infectat cu COVID-19. Acestia erau foarte precauți și atenți la regulile de sanatate, potrivit CNN . In plus, afacerea familiei, prospera pana la inceputul pandemiei, a dat faliment. Cei ramași in viața se descurca cu…

- Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite a anunțat luni, in mod oficial, ca noul coronavirus se poate raspandi pe calea aerului. CDC confirma astfel opiniile mai multor oameni de stiinta, care pledeaza de mai multe luni pentru o mai buna constientizare a acestui risc, informeaza…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a opus luni bilantul foarte grav al pandemiei in Statele Unite afirmatiilor linistitoare ale presedintelui Donald Trump, bolnav de COVID-19, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- 20 de milioane de dolari va primi familia unui afro-american ucis de un ofițer de poliție in timp ce era imobilizat in catușe, in baza unui acord cu autoritațile, relateaza Hotnews.Suma esteuna dintre cele mai mari pentru o greșeala a poliției din Statele Unite.In data de27 ianuarie, anul acesta, William…