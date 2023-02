Un american a fost ucis luni în Cisiordania ocupată Un american, care avea de asemenea cetatenie israeliana, a fost ucis luni in violentele din Cisiordania ocupata, a anuntat Departamentul de Stat al SUA, relateaza AFP. „Condamnam uciderile atroce a doi frati israelieni in apropiere de Nablus si uciderea de astazi a unui israelian langa Ierihon care – din cate stim – era si cetatean american”, a declarat, in cursul unei conferinte de presa, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, potrivit agerpres.ro . „De asemenea, condamnam violenta pe scara larga, fara discernamant, a colonistilor impotriva civililor palestinieni in urma… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

