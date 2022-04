Un alt proiect cu fonduri europene al Aeroportului Iași a fost aprobat în ședința de CJ Iași Acesta presupune, in principal, achiziționarea unui ambulift și a unui motostivuitor full electric care vor ajuta la eficientizarea activitații aeroportuare. Ambulift-ul va fi folosit pentru imbarcarea și debarcarea pasagerilor cu mobilitate redusa. Va fi un prim pas spre inființarea unui serviciu PMR certificat la standarde moderne, la Aeroportul Iași. Valoarea proiectului este de 1,4 milioane lei. „Aeroportul Iași mai are aprobate inca doua proiecte ce vor fi realizate tot cu fonduri UE: unul este despre asigurarea securitații perimetrale a aeroportului, in valoare de 10 milioane lei, iar un… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

