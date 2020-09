Stiri pe aceeasi tema

- Un militant al organizatiei opozantului rus Aleksei Navalnii a fost atacat de persoane necunoscute miercuri seara in orasul Celeabinsk, cu cateva zile inainte de alegerile din regiunea cu acelasi nume, a anuntat echipa sa, informeaza joi AFP."Coordonatorul cartierului nostru general, Aleksei…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a cerut luni Rusiei sa investigheze presupusa otravire a opozantului rus Aleksei Navalnii si ca vinovatii in acest caz sa raspunda in fata legii, relateaza Reuters.''Cei responsabili trebuie identificati si trasi la raspundere'', a declarat Merkel a declarat…

- Analizele facute in doua laboratoare rusesti exclud prezenta urmelor de otrava in organismul opozantului rus Aleksei Navalnii, aflat in coma de joi, au declarat luni medici care l-au tratat in orasul Omsk inainte ca el sa fie transferat sambata la Berlin, relateaza agentia EFE.''Am primit…

- Sotia opozantului rus Aleksei Navalnii, spitalizat la reanimare in Siberia dupa ce, potrivit apropiatilor sai, a fost otravit, i-a cerut vineri presedintelui Vladimir Putin sa permita transferul sotului sau in Germania pentru a primi ingrijiri medicale, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres .…

- Medicii ruși au pus un prim diagnostic in cazul lui Aleksei Navalnii, criticul președintelui rus Vladimir Putin. Acesta sufera de o boala metabolica, spun ei, potrivit Reuters. Șeful spitalului siberian afirma ca tocmai aceasta boala este cauza glicemiei scazute pe care o are politicianul. Doctorul…

- Un taximetrist a fost ranit in ultima unei altercatii cu doua persoane, pe o strada din Sectorul 3 al Capitalei, barbatul fiind transportat la spital, unde a ramas internat, informeaza Agerpres.Citește și: Un controlor de tren a fost prins fara masca de protecție: 'In Romania nu exista nicio…

- Se-ntampla azi, la Policlinica Automed de langa Gara. Mai multe persoane, programate pe baza de bon de ordine, pentru analizele pentru permis, au stat zeci de minute sa aștepte medicii. Apoi au fost inghesuiți intr-un hol. ”Distanțiere sociala” se aude non stop, de la autoritați și cadre medicale. Mai…

