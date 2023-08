Stiri pe aceeasi tema

- Doi minori si mama lor au fost raniti intr-un accident rutier produs in localitatea Horia de un sofer din judetul Bacau, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca, in timp ce un barbat in varsta…

- Cu furci si topoare, romii s-au batut pana la moarte. Este record de arestari in Neamț in urma unei altercatii in care au fost implicati membri din doua familii dintr-un cartier al orasului Roman.

- ■ manifestarea, care se va desfașura la Neptun, in perioada 24-29 august, este dedicata tinerilor din județul Neamț ■ acestora li se vor alatura și cei din județul Constanța ■ de coordonarea manifestarii raspunde secretarul de stat Bogdan Dumea și deputatul Oana Bulai ■ Bogdan Dumea va fi și trainer…

- Specialiștii din lumea tenisului sunt șocați. David Popovici nu a reușit sa-și apere medalia de aur din proba de 200 de metri liber, din finala Campionatului Mondial de Natație, și nu a terminat nici macar pe podium. Cel mai duri au fost jurnaliștii de El Mundo Deportivo care au amintit ca sportivul…

- Seara trecuta, la ora 19:00, pompierii ISU Neamt au fost instiintati despre producerea unui eveniment rutier in care au fost implicate o motocicleta si o bicicleta in comuna Gheraesti, localitatea Tetcani la limita cu judetul Iasi localitatea Iugani din comuna Mircesti .Potrivit ISU Neamt, la locul…

- Personal, consider ca invazia Rusiei in Ucraina este o oroare, amplificata de foarte multe erori. Armata privata „Wagner”, aflata in solda Rusiei si sub conducerea lui Evgheni Prigojin, care isi aroga meritul de a fi cucerit orasul Bahmut din Ucraina, a pornit intr-un marș spre Moscova, sambata 24 iunie.…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a avut parte de cea mai scurta calatorie a vietii sale cu o masina, dar a ajuns si cu dosar penal. Sambata seara, in jurul orei 21:00, tanarul a luat masina tatalui sau din curtea gospodariei din satul Voivodeasa, comuna Sucevita, conform monitorulsv.ro. Cu toate acestea,…