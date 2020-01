Stiri pe aceeasi tema

- Alex Benchea este primul alpinist nevazator din Romania care a escaladat varful Kilimanjaro din Africa, de 5895 de metri, la finalul unei expediții incepute in 10 decembrie, anunța MEDIAFAX.Citește și: E oficial! Anunțul facut de Dumitru Coarna se adeverește! Ludovic Orban se ține de cuvant…

- Vopsit in culorile steagului rusesc, noul vas Arktika a ieșit din Golful Finlandei pentru un test de navigație de doua zile, noteaza Moscow Times. In timpul ieșirii pe mare, spargatorul de gheața iși va testa sistemul de balast, echipamentele de navigație, ancorele, instalațiile electrice și caracteristicile…

- Sfarsit tragic pentru un tanar roman, in Grecia. Baiatul de 28 de ani, proaspat absolvent al Facultatii de Teologie din Bucuresti, a murit pe loc dupa ce s-a prabusit in gol 40 de metri, pe Muntele Athos. Autoritațile din nordul Greciei investigheaza moartea unui roman de 28 de ani, al carui cadavru…

- Ieri, 30 octombrie 2019, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au luat masura confiscarii cantitații de 19,8 metri cubi de material lemnos, in valoare de 6.970 lei, care s-a dovedit a fi transportat, ilegal, cu un camion, de catre un tanar de 26 de ani, din comuna Avram Iancu. Acesta a fost oprit,…

- Un accident de munca cu final tragic s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri la societatea Egger Radauti, un tanar in varsta de doar 19 ani pierzandu-si viata dupa un accident care in mod normal nu ar fi trebuit sa aiba repercusiuni atat de grave. Conform primelor informatii, Emanuel Cazac ...

- Detasamentul de Pompieri Barlad a intervenit, in noaptea de vineri spre sambata,cu doua autospeciale in localitatea Pogana, unde o femeie a fost grav ranita dupa ce autoturismul in care circula impreuna cu doi barbati a cazut intr-o rapa adanca de zece metri, anunta AGERPRES. Potrivit reprezentantilor…

- Temperaturile scazute din ultima perioada și ninsoarea au transformat Transalpina, cunoscuta și drept Drumul Regelui, intr-un „palat” de gheața. Șoseaua care strabate munții este cea mai inalta din Romania. “Palatul” de gheața de pe Transalpina i-a incantat pe cei care au ajuns…