Un aliat tradițional al lui Putin nu recunoaște referendumurile din teritoriile ucrainene ocupate: „Total contrar intereselor noastre” Ministrul Afacerilor Externe al Serbiei, Nikola Selakovici, a declarat țara sa nu va recunoaște rezultatele referendumului din regiunile ucrainene anexate ilegal, unde cetațenii au fost intrebați daca vor sa intre in Rusia, scrie agenția sarba de persa de stat Tanjug . Selakovici a explicat intr-o conferința de presa ținuta la Belgrad ca Serbia nu poate accepta aceste rezultate, in primul rand din cauza angajamentului sau fața de Carta ONU și regulile dreptului internațional. „In al doilea rand, ar fi contrar politicii noastre de pastrare a integritații teritoriale și a suveranitații Serbiei”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

