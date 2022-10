Un ales rus afirmă: “Elitele vor să scape de Putin, dar nu ştiu cum să facă” Dmitrii Paliuga, ales local la Sankt Petersburg, a estimat ca Vladimir Putin nu se mai bucura de unanimitate, departe de asta, in cadrul elitelor ruse. El a estimat totusi ca va mai trece timp pana sa asistam la o adevarata schimbare, potrivit La Libre , citat de Rador. Se schimba lucrurile in Rusia? In situatia in care tara cunoaste dificultati in “operatiunea militara speciala” in Ucraina, la Moscova creste lipsa de intelegere fata de deciziile lui Vladimir Putin, potrivit lui Dmitrii Paliuga, ales local din Sankt Petersburg. “Conflictul intern se agraveaza in Rusia”, a afirmat el pentru confratii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

