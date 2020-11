Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord s-a autosesizat si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pentru a exprima surprinderea si dezacordul partii romane fata de aparitia unui mesaj in incinta unei filiale a unui cunoscut…

- Un avertisment pentru hoti, scris in limba romana, a fost pus pe rafturile unui lant de magazine alimentare din Marea Britanie. Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, ca a luat legatura cu ministrul de externe britanic si cu reprezentantii magazinului, deoarece mesajul este discriminatoriu.…

- Tesco, operatorul celui mai mare lanț de supermarketuri din Marea Britanie, a postat un mesaj in limba romana prin care transmite un avertisment hoților din magazine, precizeaza profit.ro . Un astfel de afiș a fost observat intr-un magazin din Londra. Este vorba despre un poster pe care este scris in…

- Ce a aparut intr-un mare magazin din Anglia. Textul rușinos era scris in limba romana. Tesco, un cunoscutul lant de hypermarketuri din Anglia, a afisat la unul din standuri un mesaj revoltator la adresa cetațenilor romani, in limba lor materna. Anunț rușinos pentru toți Romanii din Anglia. Ce a scris…

- "Avertisment pentru hotii din magazine. Hotii din magazine prinsi vor fi urmariti penal. Ofiteri de politie imbracati in civil actioneaza in aceasta zona", este afisul pus la unul dintre rafturile dintr-un magazin Tesco. Situatia a fost semnalata pe Facabook de catre Iolanda Costide (PNL Diaspora),…

- Cunoscutul lant de hypermarketuri Tesco a afisat la unul din standuri un mesaj revoltator la adresa romanilor, in limba romana, situația fiind semnalata de Iolanda Costide, o romanca stabilita in Marea Britanie. „Avertisment pentru hotii din magazine. Hotii din magazine prinsi vor fi urmariti penal.…

- Cunoscutul lant de hypermarketuri Tesco a afisat la unul din standuri un mesaj revoltator la adresa romanilor, in limba romana. „Avertisment pentru hotii din magazine. Hotii din magazine prinsi vor fi urmariti penal. Ofiteri de politie imbracati in civil actioneaza in aceasta zona”, este afisul care…

- Ghidul de prevenire și control al COVID-19 in exploatarile agricole care utilizeaza muncitori sezonieri este acum tradus de catre Ambasada Romaniei la Madrid, elaborat de autoritațile spaniole cu competențe in domeniu. Ghidul cuprinde un set de recomandari utile referitoare la regulile care trebuie…