Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de Frontiera din Giurgiu au descoperit, intr-un camion cu varza, aproape trei miliane de tigarete de contrabanda, estimate la o valoare care depaseste 3 milioane de lei. Soferul a fost retinut pentru 24 de ore. Politia de Frontiera anunta, sambata, ca, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu,…

- O ancheta interna a fost deschisa la Poliția din Iași dupa scandalul in care este implicat vicepreședintele CSM, Daniel Horodniceanu. Anchetatorii vor sa afle cu ce au fost filmate imaginile video in care acesta ii amenința pe polițiștii care l-au oprit in trafic și cum au ajuns secvențele in spațiul…

- Un șofer urmarit de poliția din Anvers a aruncat zeci de mii de euro pe geamul vehiculului sau, relateaza Gazet van Antwerpen. Vehiculul nu a oprit la semnalul polițiștilor in cartierul Hoboken din Anvers. Din sumele mari aruncate pe geam, poliția a reușit sa recupereze doar aproximativ 10.000 de euro.…

- Politistii din Bacau a anuntat, sambata seara, ca barbatul retinut cu o zi inainte pentru lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice a fost plasat sub control judiciar, relateaza News.ro.Barbatul in varsta de 56 de ani fusese retinut dupa ce in spatiul public au aparut imagini…

- Azi-noapte, in municipiul Zalau, la ieșirea din localitatea Hereclean, polițiștii au oprit in trafic un autoturism ce rula cu viteza foarte mare pe un drum național. La apariția oamenilor legii, șoferul era pregatit pentru o amenda usturatoare. Era dispus insa sa plateasca oricat, pentru a-și vedea…

- Prim-ministrul Marii Britanii Rishi Sunak și soția sa Agatha Murthy au fost vazuți plimbindu-și ciinele in Hyde Park din Londra fara lesa. Poliția le-a organizat o discuție educativa, scrie Daily Mail. Labradorul primului ministru Marii Britanii se plimba prin parc cu stapinii sai fara lesa. El a fost…

- Polițiștii au descoperit ca persoana decedata este din Targoviște și are 45 de ani. Deocamdata, nu se știe daca a fost vorba de un accident nefericit sau despre o sinucidere. Anchetatorii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate cauzele morții barbatului.„Din primele date, un barbat ar fi cazut…

- Politistii de la Rutiera au urmarit pe strazile din Sectorul 4 al Capitalei un sofer care se urcase baut si drogat la volan, acesta fiind prins la scurt timp dupa ce a lovit o alta masina. Potrivit unui comunicat al Brigazii Rutiere Bucuresti, politisti din cadrul Sectiei 26, aflati in exercitarea atributiilor…