ZIUA LIVE. Personalitatea si activitatea Lilianei Lazia. Avea un entuziasm iesit din comun

Invitatul emisiunii ZIUA LIVE de luni, 29 noiembrie 2021, a fost Corina Mihaela Apostoleanu, doctor in filologie si fost manager al Bibliotecii Judetene Constanta, in prezent Sef serviciu in cadrul Bibliotecii Judetene Constanta.Corina… [citeste mai departe]