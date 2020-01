Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, adolescentul a fost muscat de porcul mistret pe cand se afla la vanatoare in judetul Iasi. "El este adus la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unde se face tot ceea ce inseamna interventie pentru preventia rabiei. A necesitat si o interventie minima pentru reparare chirurgicala…

- Un baiat in varsta de 16 ani a ajuns la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, dupa ce a fost muscat de fata de un porc mistret, pe cand se afla la vanatoare. Managerul unitatii medicale, prof. dr. Carmen Dorobat, a precizat ca adolescentul se afla acum internat in spital, pentru mai multe investigatii: Este…

- Patru adulți și o fetița de 11 ani din comuna ieșeana Trifești au ajuns, duminica, la Spitalul de Boli Infecțioase cu toxiinfecție alimentara, dupa ce au mancat dintr-o conserva de pește.Cinci membri ai unei familii din satul Hermeziu, comuna Trifești, județul Iași, au avut nevoie de ingrijiri…

- O tanara in varsta de 22 de ani care este suspectata de meningo-encefalita a fost internata in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, a anuntat, vineri, managerul unitatii medicale, Carmen Dorobat. Potrivit acesteia, tanara este din judetul Bacau si a fost transferata in urma cu cateva zile, in stare…

- Un barbat din Iași a fost internat la Spitalul de Boli Infecționase, fiind diagnosticat de medici cu botulism. Pensionarul a mancat o conserva cu pește, preparata in casa, relateaza Mediafax. Starea de sanatate a barbatului s-a agravat. El este acum in coma, fiind internat la secția de Terapie Intensiva.…

- Barbatul a ajuns la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi pentru ca se simtea rau. Starea lui s-a agravat, astfel ca acum este internat in sectia de Anestezie Terapie Intensiva si este in coma. „Este vorba despre un pacient in varsta de 68 de ani, din judetul Iasi, care se interneaza pentru tot ceea…

