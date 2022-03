Un acord de pace ruso-ucrainean ar putea fi baza unui nou sistem de securitate în Europa Ucraina doreste un mecanism precis care sa-i garanteze securitatea in viitor, a declarat negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak, care participa la negocierile de pace cu Rusia, intr-un interviu acordat publicatiei poloneze WP Wiadomosci, preluat joi de agentiile Interfax si EFE. ”O incetare a focului si retragerea trupelor (ruse) sunt elemente cheie ale unui acord de pace. Nu exista alta cale. Totusi, negocierile sunt un proces cuprinzator, care nu implica doar Rusia si Ucraina. Partenerii nostri, inclusiv Polonia, de asemenea participa indirect, pentru ca, in final, nu va trebui doar sa semnam… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

