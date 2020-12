Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate pe DN1 - Valea Prahovei, in condiții de lapovița și ninsoare și carosabil ud. In zonele Brașov - Centura de Vest, Comarnic, Sinaia și Bușteni s-au format coloane de mașini de cațiva kilometri, pe ambele sensuri, transmite INFOTRAFIC.

- Un numar de 16 persoane au fost implicate intr-un accident rutier, duminica, pe DN 1 – Valea Prahovei, in zona localitații Nistorești. Primele informații arata ca a fost vorba de o coliziune in lanț, intre cinci mașini, informeaza Mediafax. ISU Prahova a trimis in zona mai multe echipaje de…

