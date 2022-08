Un «23 August» european?

Stiri pe aceeasi tema

- Un curier Glovo din Onești a povestit cum a primit o comanda de 20 de bidoane a cate 6 litri de apa și a rabufnit, incercand sa explice potențialilor clienți ca nu pot comanda mai mult decat incape in celebra cutie patrata purtata in spate de curieri. „Buna ziua dragi prieteni. Astazi aș dori sa […]…

- Sorin Mihaila a fost validat in funcția de consilier local, din partea PNL. „Sorin este un antreprenor bacauan care și-a luat destinul in propriile maini acum mai bine de 28 ani, in 1994. Este un om obișnuit cu provocarile, unul care cauta soluții, care nu se vaita, nu se lamenteza”, a declarat viceprimarul…

- Un bacauan s-a rasturnat cu o Dacia Duster, dupa ce a lovit un cap de pod pe un drum comunal din comuna nemțwana Raucești, informeaza tvmneamt.ro. ”Astazi, 9 august, in jurul orei 11.15, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Targu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment…

- Un semafor a cazut, in urma cu puțin timp, pe Bulevardul Unirii din Bacau, fiind susținut doar in cateva cabluri. Partea superioara a semanforului este extrem de apropiata de strada, astfel incat traficul auto in zona este afectat. Articolul Un semafor a cazut pe Bulevardul Unirii. Evitați zona! apare…

- Imi este foarte neclara strategia occidentala de a castiga simpatia populației rusești. Sa explicam! Razboaiele nu se caștiga doar pe campul de lupta. Cel mai bun exemplu este cel al Primului Razboi Mondial, cand germanii au invins Imperiul Țarist trimițandu-l pe Lenin sa starneasca revoluția. Dar asta…

- O zi neobișnuita in viața unui curier din Moscova – acesta pur și simplu și-a lasat bicicleta pentru a prelua comanda, iar cand s-a intors, a vazut cum vehiculul lui era acoperit cu un roi intreg de albine. Din pacate, curierul era alergic la ințepaturile de albina și nu a indraznit sa se apropie de…

- Bucurii și dureri ale tanarului Yin Yuguo documentar despre povestea de dragoste a unui adolescent chinez și orașul romanesc Bacau, va avea premiera pe 26 iunie la Sheffield DocFest 2022. Un documentar Netflix produs de Vernon Films, scris și regizat de Ilinca Calugareanu (Chuck Norris impotriva comunismuluiSi…