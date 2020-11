Umilință totală pentru PSD: Penibilul atinge cote maxime Senatoarea PNL Alina Gorghiu a precizat ca „penibilul atinge cote maxime la PSD”. Ea spune ca majoritatea PSD nici macar nu a asigurat covrumul la propria sedinta a Senatului, dupa ce presedintele forului legislativ Robert Cazanciuc a convocat neregulamentar un plen. „Penibilul atinge cote maxime la PSD ! Dupa ce domnul Cazanciuc a convocat neregulamentar un plen ca sa raspunda ordinului stupid de partid, astazi (marti - n.r.), majoritatea PSD-ista nici macar nu a asigurat cvorumul la propria sedinta. Se plateste si functia de interimar la Senat, nu-i asa? Atat s-a putut! Pe 6 decembrie, trebuie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a precizat ca „penibilul atinge cote maxime la PSD”. Ea spune ca majoritatea PSD nici macar nu a asigurat covrumul la propria sedinta a Senatului, dupa ce presedintele forului legislativ Robert Cazanciuc a convocat neregulamentar un plen. „Penibilul atinge cote maxime la…

- "Am verificat cvorumul prin semnatura. Din pacate, dintr-o prezenta necesara de 68 de senatori, pana in acest moment sunt inregistrate 62 de prezente. In aceste conditii, nu-mi ramane decat sa constat ca nu avem cvorum si ca aceasta sedinta nu poate fi legal constituita. Multumesc foarte mult pentru…

- Plenul Senatului se va reuni marti, de la ora 14,00, pentru a schimba doi secretari din partea PSD in Biroul permanent, a decis, luni, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare. Ultimele sedinte ale Biroul permanent al Senatului nu s-au putut tine din lipsa de cvorum. Pavel Marian a fost ales presedinte…

- Ion Ganea va fi dat afara din partid pentru ca a coalizat cu liberalii și useriștii Marcel Ciolacu a declarat ca legea prin care Legislativul decide data alegerilor parlamentare si nu Guvernul va fi trecuta, pana la urma, prin Parlament saptamana viitoare si pe urma ramane de vazut daca presedintele…

- Biroul permanent al Senatului nu a avut cvorum pentru a doua zi consecutiv pentru a aproba trimiterea la Comisia juridica, pentru raport, a proiectului de lege care prevede ca Parlamentul stabileste data alegerilor si nu Guvernul, initiativa trimisa la reexaminare de Klaus Iohannis catre Legislativ.…

- Alina Gorghiu a anuntat ca Biroul permanent nu a avut luni cvorum pentru a trimite la Comisia juridica proiectul de lege care prevede ca Parlamentul stabileste data alegerilor si nu Guvernul, initiativa trimisa la reexaminare de Klaus Iohannis. Senatoarea PNL a adaugat ca PSD are majoritatea singur…

- Din nou s-a ajuns la Curtea Constituționala. Din nou un demers al președintelui Klaus Iohannis a fost respins. Inca o dovada ca acesta nu cunoaște Legea Fundamentala. Sau o incalca cu buna știința. Fapt este ca Parlamentul are privilegiul de a fixa data viitoarelor alegeri. Iar nu Guvernul. Se amana…

- PSD afirma miercuri ca PNL controleaza Parlamentul printr-o alianta cu USR, PMP, UDMR si grupul minoritatilor nationale, concluzia fiind ca presedintele Klaus Iohannis si liberalii au majoritatea in Legislativ si nu mai pot da vina pe social-democrați. „Iohannis și PNL au majoritatea in Parlament și…