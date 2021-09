Stiri pe aceeasi tema

- Etapa secunda din faza grupelor Ligii Campionilor continua astazi cu 8 meciuri interesante. Dinamo Kiev, formația antrenata de Mircea Lucescu, are o misiune imposibila pe terenul lui Bayern Munchen. Toate partidele pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro. ...

- ​Dupa ce în urma cu un an de zile era învinsa cu un umilitor 8-2 de Bayern, Barcelona a suferit înca o data împotriva nemților. Campioana Germaniei s-a impus cu 3-0 pe Camp Nou, la meciul de debut în noua ediție de Champions League. Muller (33') și Lewandowski…

- Formatia Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a remizat, marti seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Benfica Lisabona, in prima etapa a grupei E a Ligii Campionilor. In minutul 90+6, un gol al gazdelor a fost anulat pentru ofsaid, dupa consultarea VAR. In aceeasi grupa,…

- ​Un nou sezon din Champions League (2021-2022) debuteaza marți, 14 septembrie, iar oferta este una bogata pentru telespectatorii dornici de meciuri în direct. Cea mai importanta competiție din lume rezervata cluburilor va putea fi urmarita în direct pe canalele Digi, Telekom și Look.…

- Tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor are loc astazi, la Istanbul, de la ora 19:00. Evenimentul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Romania n-a mai participat cu o echipa in cea mai importanta competiție intercluburi din lume din 2013. FCSB incheia atunci pe ultimul loc, intr-o…

- Echipa Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, face parte din a patra urna valorica la tragerii la sorti a grupelor Ligii Campionilor, care va avea loc, joi, de la ora 19.00, la Istanbul, potrivit news.ro.In urna I au fost plasate echipele Chelsea si Villarreal, castigatoarele Ligii Campionilor,…

- Echipele Villarreal, Sporting Lisabona si Lille fac parte din urna capilor de serie la tragerea la sorti a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, programata joi, la Istanbul (19:00, ora Romaniei). Urna cuprinde campioanele celor mai bine clasate sase tari in clasamentul coeficientilor UEFA (Anglia, Spania,…

- Real Madrid, FC Barcelona si Juventus Torino nu apar in spot-ul publicitar lansat de UEFA pentru promovarea noii editii a Ligii Campionilor, scrie site-ul tuttomercatoweb, potrivit Agerpres. In urmatoarele doua saptamani vor avea loc meciurile din play-off-ul Ligii Campionilor, iar UEFA a lansat…