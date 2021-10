Umilinţă la juniori: 0-11 în trei meciuri Toate cele trei echipe juvenile ale Politehnicii au pierdut in etapa a VII-a a Ligii Elitelor, desi doua au jucat acasa Modul in care s-a lucrat in ultimii ani la Centrul de Copii si Juniori al Politehnicii si lipsa de reforme din ultima perioada genereaza noi rezultate umilitoare pentru sectorul juvenil al clubului din Copou. Etapa de la finalul saptamanii din Liga Elitelor a fost un adevarat cosmar pentru echipele iesene. Desi doua dintre ele au jucat acasa si doar una in deplasare, Poli nu a marcat niciun gol si a primit 11! La juniori sub 19 ani, Iasul a fost invins de Farul Constanta, acasa,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

