Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Conservator, al premierului Rishi Sunak, a inregistrat rezultate slabe in scrutinul local desfasurat in natiunea Anglia, parte a Marii Britanii, principalul castigator fiind Partidul Laburist, aflat in opozitie, alegerile fiind considerate un tes

- Prima-doamna Jill Biden, care va reprezenta Statele Unite la incoronarea Regelui Charles, s-a intalnit vineri pentru prima data cu sotia premierului britanic Rishi Sunak, Akshata Murty, si a vizitat Londra, inainte de a lua parte la receptia de la Palatul Buckingham, relateaza Reuters.Biden si Murty…

- Premierul britanic Rishi Sunak a declarat ca rezultatele alegerilor locale de pana acum arata ca oamenii doresc ca Partidul Conservator, aflat la guvernare, sa le indeplineasca prioritațile, dar ca este inca prea devreme pentru a trage concluzii ferme. Conservatorii se confrunta cu rezultate sumbre,…

- Partidul Conservator, al premierului Rishi Sunak, a inregistrat rezultate slabe in scrutinul local desfasurat in Anglia, parte a Marii Britanii, principalul castigator fiind Partidul Laburist, aflat in opozitie, alegerile fiind considerate un test inaintea alegerilor parlamentare.Rezultatele preliminare…

- Premierul britanic, conservatorul Rishi Sunak, a deplans vineri pierderea suferita de partidul sau, la nivel de consilieri, in alegerile locale partiale din Anglia, dar a subliniat ca intentia sa este de a se concentra pe prioritatile guvernului pe care il conduce, transmite EFE,

- Premierul britanic Rishi Sunak a salutat marti aderarea ''istorica'' a Finlandei la NATO si a lansat un apel catre ''toti membrii Aliantei'' sa aprobe si intrarea Suediei, in prezent blocata de Turcia si Ungaria, relateaza AFP.''Este o zi istorica pentru Finlanda si NATO (...). Toate membrele NATO…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a aterizat miercuri in Regatul Unit pentru a doua sa vizita in strainatate de la inceputul invaziei ruse acum aproape un an. UPDATE Zelenski s-a intalnit miercuri dupa-amiaza cu Regele Charles al III-lea, care l-a primit la Palatul Buckingham. NEW: The King…

- Prim-ministrul britanic, Rishi Sunak, l-a numit marti pe Greg Hands presedinte al Partidului Conservator, dupa ce l-a demis la sfarsitul lui ianuarie pe predecesorul sau, criticat pentru ca nu si-a facut publice problemele cu fiscul, relateaza AFP si Reuters.