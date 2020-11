Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia PRO Romania Craiova, in frunte cu presedintele Catalin Resceanu, a trecut la PSD, a anuntat in aceasta seara presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, citata de agerpres . „Sunt peste 400 de membri care pana in acest moment si-au depus adeziunea la PSD si acest lucru nu poate decat…

- Lia Olguta Vasilescu n. 18 noiembrie 1974, Craiova, Romania este o politiciana romana, membra a Partidului Social Democrat. A detinut functia de ministru al Muncii si Justitiei Sociale in cadrul Guvernului Dancila.Astazi, omul politic implineste 46 de ani. Lia Olguta Vasilescu a absolvit Facultatea…

- Consilierii PNL si USR-PLUS in Consiliul Local (CL) Craiova nu vor participa la sedinta de indata de vineri, 13 noiembrie, convocata de primarul in functie, Mihail Genoiu (PSD), pentru depunerea juramantului de catre primarul ales al Craiovei, Lia Olguta Vasilescu (PSD), anunța AGERPRES.Sedinta…

- Tribunalul Dolj a respins, miercuri, apelul craioveanului Petru Becheru prin care acesta a contestat validarea mandatului de primar al Olgutei Vasilescu, in contradictoriu cu Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 Craiova.Tribunalul Dolj a considerat apelul ca fiind neintemeiat, iar decizia…