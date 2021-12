Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare in Medicina Experimentala din cadrul Universitații de Medicina și Farmacie Grigore T. Popa din Iași a identificat in urma secvențierii ca toate infectarile noi cu virusului SARS-CoV 2 sunt cu tulpina Delta. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 53 de probe selectate aleatoriu din probele raportate pozitiv cu virusul SARS-CoV 2 in cadrul in cadrul Laboratorului de diagnosticare COVID-19 din cadrul CEMEX in perioada 12 Septembrie – 4 Noiembrie 2021. Probele analizate au prezentat in proporție de 100% tulpina Delta (B.1.617.2) a virusului SARS-CoV 2, fiind…