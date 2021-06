Umbra Chinei la Cornwall, la reuniunea G7

Stiri pe aceeasi tema

- Venirea la putere a lui Joe Biden în Statele Unite a adus 'un nou' elan lucrarilor G7, a afirmat cancelarul german Angela Merkel duminica, în ultima zi a summitului din Cornwall, sudul Angliei, al celor mai industrializate sapte state (Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Marea…

- Liderii lumii pozeaza pentru o fotografie de grup inaintea dineului G7, care a avut loc vineri la Proiectul Eden din Cornwall, una dintre cele mai populare destinații eco-turistica. Liderii G7au pastrat distanța de siguranța, iar dupa fotografie, ei au parasit pe rand podiumul. Cele trei zile…

- Prima intalnire fizica a liderilor UE la aceeași masa, dupa relaxarea restricțiilor in Europa, a fost fotografiata, vineri, la malul marii, in Cornwall, Marea Britanie, unde are loc summitul G7.

- Liderii celor mai avansate economii ale lunii - Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia și Japonia – se intrunesc intre 11 și 13 iunie in Cornwall, Marea Britanie, pentru adiscuta aspecte legate de pandemia COVID-19, vaccinuri, probleme de mediu, relația cu Rusia și China…

- Prima intalnire fizica a liderilor UE la aceeași masa, dupa relaxarea restricțiilor in Europa, a fost fotografiata, vineri, la malul marii, in Cornwall, Marea Britanie, unde are loc summitul G7. In imagine apar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Franței, Emmanuel Macron,…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, face un tur de forta saptamana aceasta in Europa pentru a participa la trei summituri succesiv – G7, la Cornwall, Marea Britanie, NATO la Bruxelles, SUA-UE la Bruxelles – si in intalniri bilaterale la varf – cu Marea Britanie la Londra, cu Turcia in marja summitului…

- Regina Elizabeth a Marii Britanii îi va primi, la reședința sa de la Castelul Windsor, pe președintele american Joe Biden și prima doamna Jill Biden, întâlnirea fiind programata pentru 13 iunie, chiar înaintea summitului pe care liderul de la Casa Alba îl va avea cu omologul…

- Semnal de alarma de la OMS. Noile variante ale coronavirusului ar putea fi mult mai periculoase decat ne-am fi așteptat. Directorul OMS avertizeaza. Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii ( OMS ) pentru Europa, Hans Kluge, si-a exprimat preocuparea in legatura cu contagiozitatea ridicata a noilor…