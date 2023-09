UMB, protejatul lui Grindeanu: Firma nu a mai fost controlată în ultimul an Dupa explozia tragica ce a avut loc pe un șantier de pe A7, in care au murit patru oameni, atenția se indreapta catre potențialele neglijențe și probleme care ar putea fi in spatele acestui accident devastator. Firma de construcții UMB, condusa de Dorinel Umbrarescu, a devenit subiectul unor acuzații grave legate de supravegherea lucrarilor. Potrivit informațiilor, firma UMB nu a mai fost supusa unui control timp de un an, ceea ce ridica intrebari privind conformitatea și siguranța lucrarilor sale. Mai mult, in ciuda faptului ca nu avea competențele necesare, șeful Direcției Regionale Drumuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

