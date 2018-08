Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii parlamentul slovac cer expulzarea diplomatului rus Dmitri Kovalkov, care l-a insultat pe ambasadorul ucrainean la Bratislava, Iuri Mușka, scrie publicația „Aktuality”. „Bravo, dle Danko. Ești un om curajos și un adevarat statalist. Iar ambasadorul Ucrainei este pur si simplu un debil“ – a…

- Unul dintre summit-urile cheie ale Uniunii Europene s-ar putea incheia fara o soluție pentru problema migrației ilegale, relateaza BBC. Guvernul de dreapta al Austriei preia președinția rotativa a UE luna viitoare și are o poziție ferma privind migrațiile ilegale. La fel și vecinii Grupului de la Vișegrad:…

- Conte a declarat, in fata presedintelui Comisiei Europene si liderilor altor 15 state membre ale Uniunii Europene, ca planul in zece puncte elaborat de guvernul italian reprezinta o adevarata schimbare de paradigma in ceea ce priveste migratia. Planul respectiv reia mai multe idei propuse de precedentele…

- Premierul ceh Andrej Babis a considerat ca ''nefericit'' formatul mini-summitului european privind migratia ce va avea loc duminica la Bruxelles, la care tarile Grupului de la Visegrad (Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria) au exclus sa participe, seful guvernul de la Praga aratand ca ''o…

- Liderii tarilor din Grupul de la Visegrad (Ungaria, Republica Ceha, Polonia si Slovacia) nu vor participa la mini-summitul privind migratia care va fi organizat de Comisia Europeana duminica la Bruxelles, a anuntat joi premierul ungar Viktor Orban, transmit Reuters, AFP si MTI. La finalul…

- Grupul PSA a anunțat majorarea salariilor pentru angajații sai din Slovacia, in urma unui acord cu sindicatele. Citroen C3 și Peugeot 208 sunt modelele pe care PSA le produce in Slovacia, in apropiere de Bratislava.

- Producția modelului Land Rover Discovery va fi mutata in Slovacia, unde costurile sunt mai scazute decat in Marea Britanie, potrivit unei decizii a Jaguar Land Rover. Grupul britanic continua astfel reorganizarea și planuiește noi concedieri ale angajaților.

- Ministrii de externe ai tarilor din Grupul de la Visegrad si ai 'B4', cele patru state din Balcani membre ale Uniunii Europene, printre care si Romania, au afisat vineri un front comun favorabil extinderii forului comunitar, cu sase zile inainte de un summit UE-Balcani la Sofia consacrat tocmai…