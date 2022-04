Stiri pe aceeasi tema

- Generalul de armata Alexander Dvornikov, comandantul Districtului Militar de Sud al Rusiei, a fost numit comandant de teatru al campaniei militare a Rusiei in Ucraina, potrivit unui oficial american și al unui oficial european, transmite CNN.

- Francezii merg duminica la urne pentru a vota noul președinte in primul tur al alegerilor, iar cel mai recent sondaj arata o scadere semnificativa a avansului deținut de Emmanuel Macron fața de principalul sau contracandidat, Marine Le Pen, relateaza BBC. Practic, diferența dintre cei doi s-a redus…

- Noul pachet de sanctiuni va interzice toate investitiile noi in Rusia, va spori sanctiunile asupra institutiilor financiare si intreprinderilor de stat din Rusia si va sanctiona oficialii guvernului rus si membrii familiei acestora. ”Aceste masuri vor degrada instrumentele-cheie ale puterii de stat…

- Razboiul din Ucraina afecteaza și campania electorala din Franța. Mai este o saptamana pana la alegerile prezidențiale. Inainte de razboi, realegerea lui Emmanuel Macron la scrutinul din aprilie parea incerta.

- In ziua in care Rusia mi-a invadat țara, am știut ca va trebui sa-mi parasesc casa din Kiev. A fost important sa menținem operaționala fundația ucraineana pentru drepturile omului pe care o conduc și sa continuam sa sprijinim beneficiarii, partenerii și aliații societații civile, chiar daca bombele…

- Dictatorul de la Moscova a semnat un decret care prevede sumele pe care le vor primi drept despagubire familiile soldaților ruși morți, precum și soldații raniți in conflictul din Ucraina. Membrii familiei unui militar care a murit in Ucraina va primi 5 milioane de ruble, iar un soldat ranit va…

- Fostul procuror Benjamin Ferencz, care a lucrat la Procesele de la Nurnberg (procesul liderilor germani ai lui Hitler), a declarat ca președintele rus Vladimir Putin ar putea fi condamnat pentru crime impotriva umanitații comise de armata rusa in Ucraina, potrivit mai multor rapoarte. Fii…

- Benjamin Ferencz, ultimul procuror supraviețuitor de la procesele de la Nurnberg, unde a pledat in favoarea condamnarii naziștilor pentru crimele de razboi din cel de-al Doilea Razboi Mondial, a declarat ca președintele rus Vladimir Putin ar trebui sa fie condamnat pentru crime impotriva umanitații…