- Ultimul an a fost unul cel puțin agitat pentru fostul mare campion de tenis Boris Becker. Un scandal financiar imens, in urma caruia a fost declarat falimentar de un tribunal din Londra, l-a adus in fața divorțului, dar și, spun unii, in mijlocul unor probleme de natura diplomatica la care nimeni nu…

- Cunoscutul cantaret de muzica usoara, Alexandru Jula, a murit, duminica dimineata, la spitalul din Galati, unde fusese internat dupa un accident vascular cerebral. Artistul avea 84 de ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- „Solo: A Star Wars Story”, spinoff regizat de Ron Howard, a inregistrat un debut sub asteptari in Statele Unite, cu doar 83,3 de milioane de dolari incasari in weekend, potrivit boxofficemojo.com.

- Summitul Trump-Kim va avea loc pana la urma pe 12 iunie la Singapore, așa cum era stabilit inițial, a anunțat președintele american intr-o postare pe Twitter și in timpul unei declarații de presa. Discutiile despre summit “se mișca foarte frumos. Inca avem in vedere 12 iunie in Singapore, asta nu s-a…

- Printul Charles a vizitat, joi, expozitia „Transylvania Florilegium”, care celebreaza unicitatea si diversitatea patrimoniului natural romanesc, deschisa la Institutul Cultural Roman de la Londra. Printul de Wales a fost primit de Dan Mihalache, ambasadorul Romaniei in Regatul Unit, de Liliana Turoiu,…

- Sediul ICR Stockholm va gazdui in perioada 13 - 20 Aprilie 2018 prima expozitie personala a artistului Dragoș Badița in Suedia. Expozitia, cu tema "Tip of the Iris", consta intr-o serie de picturi de ulei pe hartie, fiind o selectie din seria Meditation on perception (Meditatie asupra perceptiei) Dragoș…

- Institutul Cultural Roman de la Viena si FIVE PLUS Art Gallery din Viena prezinta la sediile lor, pana pe 27 aprilie, expozitia „Delir controlat“ semnata de Tudor Banus. Vor fi expuse lucrari din diferite perioade de lucru ale artistului, publicații a caror ilustrație a fost realizata de acesta si albume…