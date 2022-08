Ultimul articol scris de Daria Dughina înainte de uciderea ei, publicat în revista Forumului „Armata – 2022” Intr-un text publicat in revista Forumului Militar-Tehnic „Armata - 2022” și descoperit de jurnalistul ucrainean Denis Kazanskii, Daria Dughina considera ca atrocitațile de la Bucha „au fost inscenate”, subliniind ca „toate victimele, rudele victimelor și martorii au fost actori angajați”.Forumul Armata-2022 s-a desfașurat intre 14 și 21 august la Moscova. Versiunea in limba rusa a postului Euronews a scris ca „evenimentul a fost instrument de propaganda și de promovare a armelor rusești in strainatate”.In paginile revistei Formului a fost invitata sa scrie și Daria Dughina. Potrivit portalului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

