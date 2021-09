Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza astazi, 27 septembrie, cer variabil in toata țara. Maximele vor oscila intre +18 și +23 grade Celsius pe timp de zi, iar minimele intre +8 - +13.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +13 și +15 grade Celsius, iar pe timp de noapte intre +7 și +9 grade Celsius. Incepand cu ziua de maine, vremea se incalzește. Astfel, pe timp de zi, mercurul in termometre va ajunge…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor oscila intre +26 și +28 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul in termometru va cobora pana la +6 grade Celsius. In urmatoarele zile, vremea ramane la fel. Astfel vom avea parte de…

- Meteorologii anunța pentru astazi, 8 septembrie, cer variabil, fara precipitații, pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor oscila intre +23 și +25 grade Celsius. In urmatoarele zile temperaturile cresc. Potrivit SHS, in weekend, mercurul in termometre va urca la +29 grade Celsius, iar noaptea…

- Meteorologii anunța pentru aceste inceput de saptamana ploi cu descarcari electrice in nordul țarii, in centru - ploi slabe, iar la sud cer variabil. Maximele de astazi vor oscila intre +26 și+28 grade Celsius. Incepand de miercuri, vremea se racorește. Astfel, pe timp de zi se așteapta maxime de +24…

- Vreme racoroasa astazi in toata țara. Meteorologii anunța ploi slabe in nordul țarii, iar la sud și in centrul țarii - cer variabil. Maximele zilei vor oscila intre +25 și +27 grade Celsius. Maine, in schimb, mercurcul in termometre va urca pana la +33 grade Celsius.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer predominant senin, fara precipitații pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +28 și +30 de grade, iar pe timp de noapte intre +14 și +16 grade Celsius. De maine, va fi cu 1-2 grade mai cald, iar pe parcursul saptamanii viitoare mercurul in termometre…

- Weekendul la bazin sau la plaja se amana. Meteorologii anunța ploi in nordul și centrul țarii. Astfel, averse cu descarcari electrice se așteapta la Briceni, Edineț, Soroca și Balți, iar la Ungheni, Calarași, Orhei, Dubasari și Chișinau vor cadea ploi slabe. Maximele zilei vor oscila intre +26 și +28…