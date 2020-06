Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Keisha Bottoms, al carei nume a fost vehiculat ca posibil candidat la functia de vice-presedinte in tandem cu democratul Joe Biden, candidat la alegerile prezidentiale din noiembrie, a declarat in anuntul demisiei ca Erika Shields a condus politia din Atlanta timp de peste 20 de ani. Faptele…

- Sefa politiei din orasul Atlanta a demisionat dupa ce un ofiter de politie a ranit mortal un afroamerican care adormise in masina sa, in fata unui restaurant drive-in, informeaza BBC preluat de news.roPrimarul Keisha Lance Bottoms a anuntat ca Erika Shields a demisionat sambata, in urma protestelor…

- Avocații a doi dintre polițiștii implicați în arestarea care a cauzat moartea lui George Floyd au afirmat ca aceștia au fost angajați de mai puțin de o saptamâna și ca ambii și-ar fi exprimat îngrijorarea despre modul în care acesta a fost adus în arest în 25 mai,…

- Ofițerii au fost filmați in Atlanta, duminica, 30 mai, in timpul protestelor masive care au loc in SUA de o saptamana, provocate de moartea lui George Floyd in timp ce se afla in custodia poliției din Minneapolis, informeaza NY Post. In inregistrarea realizata chiar de camera de corp a unuia dintre…

- O batrana bolnava din Simeria de 84 de ani, care-și traia viața imobilizata la pat, a fost victima unei agresiuni violente venita chiar din partea ginerelui baut care locuia in casa acesteia. ”In data de 18.05.2020, in jurul orei 20:35, politistii au fost sesizați despre faptul ca o persoana…

- Aflat in izolare, Bebe Cotimanis a gasit o modalitate prin care sa-și exercite talentul, ajutat fiind de iubita sa, Iulia Dumitru, și de fiica acesteia, Ada Dumitru. Cotimanis este protagonistul unui clip care a devenit viral, facandu-i pe mulți sa rada pana la lacrimi. In clipul filmat acasa, cu cadre…

- A fost lansat un nou spot video cu indemnul: Va rugam sa STAȚI ACASA! Ajutați medicii, polițiștii, soldații.Materialul video a fost elaborat in cadrul Campaniei naționale de informare privind masurile de prevenire și control, in vederea protejarii personale și limitarii

- Ieri, 16 martie 2020, in jurul orei 18.00, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre o tanara de 19 ani, din municipiu, cu privire la faptul ca a fost agresata de tatal sau. Polițiștii deplasați la fața locului au constat faptul ca, barbatul, in varsta de 58 de ani, in urma…