Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Buzau, in calitate de beneficiar al finanțarii pentru proiectul cu titlul „Anticamera pentru viața”, cod SMIS 135943, depus in cadrul apelului POCU/738/4/20/ „Prima camera”– Instrumente inovative pentru integrarea socioprofesionala a tinerilor…

- UPDATE! Potrivit informațiilor de la fața locului, ambele autorisme implicate in accident se deplasau pe direcția Crasna-Roșiești. La un moment dat, autoturismul marca Volkswagen a vrut sa vireze la stanga pentru a intra in curtea unei societați, insa nu s-a asigurat corespunzator și a fost lovit din…

- De catre Echipele Mobile ale Serviciului Vamal, in localitatea Sculeni, a fost stopat regulamentar un autoturism de model „Mercedes Vito”. In rezultatul controlului vamal in linia a doua, in mijlocul de transport au fost depistate instrumente muzicale, in lipsa actelor legale de insoțire și/sau vamale.

- Șase automobile au fost implicate intr-un accident rutier pe strada Albișoara din Capitala. Informația a fost confirmata pentru Deschide.MD de catre ofițerul de presa al Direcției de Poliție a mun.Chișinau, Natalia Stati. Potrivit sursei citate, in accident au fost implicate doua automobile de marca…

- Concertul anului 2023 al trupei Vama va fi susținut sambata, 29 iulie, la Arenele Romane din București. Peste doua ore și jumatate de muzica, piese reorchestrate, colaborari și premiere vor fi ingredientele unui show electrizant marca Vama, despre care Tudor Chirila spune ca „va fi una din serile alea…

- Jaume Llopis (FOTO), fost membru al consiliului de administratie al FC Barcelona si profesor de economie, nu crede ca Lionel Messi va ajunge la catalani in aceasta vara. Spaniolul considera ca situatia financiara a clubului este "dramatica", relateaza Marca. Prin urmare, sosirea numarului 10 argentinian…

- O expoziție care nu poate fi incadrata in canoanele clasicului, ci mai degraba un „happening” a fost joi seara, la Galeria Alfa din centrul Aradului,... The post Sentimente, experiențe și mentori: o expoziție personala, marca Matei Pacurar la Galeria Alfa | Video appeared first on Special Arad · ultimele…

- Logodnica lui Cristiano Ronaldo este in centrul unui scandal uriaș in Spania. Un fost coleg de serviciu, de la un magazin de lux, a dezvaluit ca frumoasa bruneta a fost mereu foarte interesata doar de barbații foarte bogați, iar fotbalistul portughez a fost cel a raspuns la „farmecele ei”. Marca a acordat…