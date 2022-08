Studentii admisi in anul I la licenta mai pot depune cerere pentru cazare in caminele studentesti astazi, 1 august. Cererile se depun la sediul Convenției Organizațiilor Studențești UCv. Reprezentantii Universitatii din Craiova spun insa ca se vor mai putea depune cereri pentru cazarea in camine si in cea de a doua sesiune de admitere, care se va organiza in toamna. Admiterea la Universitatea din Craiova s-a desfasurat online. Conducerea Universitatii din Craiova anunta ca cererile de cazare pentru studenții din anul I vor fi luate in considerare doar pentru candidații care și-au exprimat opțiunea…